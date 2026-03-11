https://ria.ru/20260311/bryansk-2079884471.html
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
брянск
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Богомаз: ВСУ во вторник ударили по Брянску 7 ракетами Storm Shadow