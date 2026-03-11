https://ria.ru/20260311/bryansk-2079869532.html
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву - РИА Новости, 11.03.2026
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву
Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:26:00+03:00
2026-03-11T09:26:00+03:00
2026-03-11T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
москва
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079858108.html
брянск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянск, москва, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву
Кузнецов: 9 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву