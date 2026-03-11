Рейтинг@Mail.ru
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 11.03.2026 (обновлено: 09:38 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079869532.html
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву - РИА Новости, 11.03.2026
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву
Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T09:26:00+03:00
2026-03-11T09:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
москва
россия
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
https://ria.ru/20260311/gosduma-2079858108.html
брянск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, москва, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Девять пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву

Кузнецов: 9 пострадавших при ракетной атаке ВСУ в Брянске эвакуируют в Москву

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минздрав РФ проводит медицинскую эвакуацию в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске, сообщил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.
«
"Бригады службы медицины катастроф в настоящее время проводят медицинскую эвакуацию девяти пострадавших при ракетной атаке украинских боевиков в Брянске в тяжелом и крайне тяжелом состоянии на лечение в федеральные медицинские центры и больницы города Москвы", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых были доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску военным преступлением
Вчера, 08:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала