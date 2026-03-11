Рейтинг@Mail.ru
В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение - РИА Новости, 11.03.2026
07:56 11.03.2026 (обновлено: 07:57 11.03.2026)
В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение
Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 11.03.2026
происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации.
"В связи с последствиями теракта ВСУ перекрыто движение транспорта… Автобусы, которые курсировали в этом направлении, изменили маршрут", - говорится в сообщении ведомства.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Вчера, 00:38
Кроме автобусов, изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
