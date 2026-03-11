https://ria.ru/20260311/bryansk-2079856684.html
В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение
В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение
Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 11.03.2026
