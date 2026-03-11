Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 11.03.2026
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации - РИА Новости, 11.03.2026
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
Ракетный удар ВСУ по Брянску является признаком стремления к эскалации конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис... РИА Новости, 11.03.2026
брянск, республика крым, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, происшествия
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Ракетный удар ВСУ по Брянску является признаком стремления к эскалации конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
"Удар ВСУ по Брянску носил демонстративный характер и является признаком и стремлением к эскалации конфликта", - сказал Батурин.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Захарова поинтересовалась, будет ли Гутерреш молчать об атаке ВСУ на Брянск
Вчера, 00:38
При этом, по его словам, важным также является момент, ракетой чьего производства наносился удар по мирному Брянску и его жителям.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
10 марта, 20:13
 
