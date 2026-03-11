https://ria.ru/20260311/bryansk-2079832902.html
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
Ракетный удар ВСУ по Брянску является признаком стремления к эскалации конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис... РИА Новости, 11.03.2026
Эксперт назвал удар ВСУ по Брянску признаком стремления к эскалации
