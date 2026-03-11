Рейтинг@Mail.ru
Глава Гомельской области соболезнует близким жертв удара по Брянску
Специальная военная операция на Украине
 
11.03.2026
Глава Гомельской области соболезнует близким жертв удара по Брянску
Глава Гомельской области соболезнует близким жертв удара по Брянску
Глава Гомельской области Белоруссии Иван Крупко выразил соболезнования семьям жертв ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщил Telegram-канал гомельского... РИА Новости, 11.03.2026
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Глава Гомельской области соболезнует близким жертв удара по Брянску

Глава Гомельской области выразил соболезнования близким жертв удара по Брянску

Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Глава Гомельской области Белоруссии Иван Крупко выразил соболезнования семьям жертв ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщил Telegram-канал гомельского облисполкома.
"Председатель облисполкома Иван Крупко в телефонном разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом выразил соболезнования семьям погибших в связи с ракетным ударом по Брянску", - говорится в сообщении.
Крупко заявил, что жители Гомельской области следят за событиями на Брянщине.
"Новости о трагедии острой болью отзываются в наших сердцах. От жителей региона и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, семьям, в которые пришло горе. Мы скорбим вместе с вами", - приводит канал слова губернатора.
Глава белорусского региона заявил о готовности оказать любую необходимую помощь.
Во вторник вечером губернатор Брянской области сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
