Глава Гомельской области соболезнует близким жертв удара по Брянску

МИНСК, 11 мар - РИА Новости. Глава Гомельской области Белоруссии Иван Крупко выразил соболезнования семьям жертв ракетного удара ВСУ по Брянску, сообщил Telegram-канал гомельского облисполкома.
"Председатель облисполкома Иван Крупко в телефонном разговоре с губернатором Брянской области Александром Богомазом выразил соболезнования семьям погибших в связи с ракетным ударом по Брянску", - говорится в сообщении.
Киев взял ответственность за теракт в Брянске
Вчера, 20:13
Крупко заявил, что жители Гомельской области следят за событиями на Брянщине.
"Новости о трагедии острой болью отзываются в наших сердцах. От жителей региона и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, семьям, в которые пришло горе. Мы скорбим вместе с вами", - приводит канал слова губернатора.
Глава белорусского региона заявил о готовности оказать любую необходимую помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18