Рейтинг@Mail.ru
В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/brjansk-2079977961.html
В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ
В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ
Девяносто рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T15:11:00+03:00
2026-03-11T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянск
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079978877_0:202:859:685_1920x0_80_0_0_33a88db4239ff27a748b79c6990c5830.jpg
https://ria.ru/20260311/peskov-2079926729.html
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079934984.html
брянск
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079978877_0:3:1024:771_1920x0_80_0_0_1d9c75c0369ce94d6d1cd15069effda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянск, брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянск, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ

В Брянске 90 строителей восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ

© Фото : БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯРабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ
Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Фото : БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Рабочие восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Девяносто рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ, сообщила пресс-служба городской администрации.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения. По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ВСУ не смогли бы ударить по Брянску без помощи Британии, заявил Песков
Вчера, 12:33
"Все дома разделили между двенадцатью строительными компаниями Брянска, которые откликнулись на зов властей. 90 рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах жильцов. Одновременно специалисты профильных организаций ремонтируют инженерные коммуникации", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.
По данным пресс-службы, сотрудники управляющих компаний ремонтируют рамы и временно закрывают подъездные дыры пленками. В организациях обещают, что уже сегодня приступят к остеклению. Убирать осколки и выносить мусор с утра помогают 50 волонтеров, их число растет.
Последствия ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В Госдуме назвали удар ВСУ по Брянску спланированной провокацией
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянскБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала