В Брянске строители восстанавливают окна после ракетной атаки ВСУ

ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Девяносто рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах многоквартирных домов в Брянске, получивших повреждения в результате ракетной атаки ВСУ, сообщила пресс-служба городской администрации.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 42 получили ранения. По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте.
"Все дома разделили между двенадцатью строительными компаниями Брянска, которые откликнулись на зов властей. 90 рабочих-строителей восстанавливают окна в квартирах жильцов. Одновременно специалисты профильных организаций ремонтируют инженерные коммуникации", - говорится в сообщении в Telegram-канале горадминистрации.
По данным пресс-службы, сотрудники управляющих компаний ремонтируют рамы и временно закрывают подъездные дыры пленками. В организациях обещают, что уже сегодня приступят к остеклению. Убирать осколки и выносить мусор с утра помогают 50 волонтеров, их число растет.