Рейтинг@Mail.ru
В Брянске восстановили движение общественного транспорта после удара ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/brjansk-2079891802.html
В Брянске восстановили движение общественного транспорта после удара ВСУ
В Брянске восстановили движение общественного транспорта после удара ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
В Брянске восстановили движение общественного транспорта после удара ВСУ
Маршруты общественного транспорта восстановили в Брянске в районе ракетного удара ВСУ, сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:49:00+03:00
2026-03-11T10:49:00+03:00
происшествия
брянск
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887339_269:0:2000:973_1920x0_80_0_0_628184015ec2b0960f52aeff0a4ad094.jpg
https://ria.ru/20260311/bryansk-2079884471.html
брянск
брянская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079887339_860:132:2000:987_1920x0_80_0_0_6e3422b8f9053cb506f7616f41ad5619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянск, брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянске восстановили движение общественного транспорта после удара ВСУ

В Брянске восстановили маршруты общественного транспорта в районе удара ВСУ

© AV БогомаZ/TelegramПоследствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AV БогомаZ/Telegram
Последствия удара ВСУ по Брянску ракетами Storm Shadow
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Маршруты общественного транспорта восстановили в Брянске в районе ракетного удара ВСУ, сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.
Ранее в пресс-службе заявляли об изменении маршрутов следования автобусов в районе удара ВСУ в связи с перекрытием дороги.
"Внимание!!! Маршруты общественного транспорта восстановлены и работают в обычном режиме!", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии.
Стихийный мемориал жертвам ракетного удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Богомаз рассказал подробности украинского ракетного удара по Брянску
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала