10:47 11.03.2026
Флаги на учреждениях Брянска приспустили после ракетной атаки ВСУ
брянск, россия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Брянск, Россия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
ТУЛА, 11 мар – РИА Новости. Флаги на учреждениях Брянска приспущены после ракетной атаки ВСУ, в результате которой погибли шесть человек, еще 37 пострадали, сообщила пресс-служба городской администрации в своем Telegram-канале.
"В результате теракта ВСУ вчера в Брянске пострадали мирные люди. Есть раненые и погибшие. Брянск скорбит. На учреждениях образования, спорта, культуры, административных зданиях приспущены флаги", - говорится в сообщении.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, шесть человек погибли, еще 37 ранены. По данным Минздрава РФ, 35 раненых доставлены в больницы Брянска, часть из них - в тяжелом состоянии. В среду в Минздраве РФ сообщили, что идет медицинская эвакуация в Москву девяти пострадавших при ракетной атаке в Брянске.
БрянскРоссияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
