Флаги на учреждениях Брянска приспустили после ракетной атаки ВСУ
Флаги на учреждениях Брянска приспустили после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
Флаги на учреждениях Брянска приспустили после ракетной атаки ВСУ
Флаги на учреждениях Брянска приспущены после ракетной атаки ВСУ, в результате которой погибли шесть человек, еще 37 пострадали, сообщила пресс-служба городской РИА Новости, 11.03.2026
брянск
россия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянск
россия
брянская область
Флаги на учреждениях Брянска приспустили после ракетной атаки ВСУ
