https://ria.ru/20260311/bpla-2079889869.html
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, ему оказали медицинскую помощь на месте, сообщили в... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:41:00+03:00
2026-03-11T10:41:00+03:00
2026-03-11T13:27:00+03:00
происшествия
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260311/vsu-2079865160.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи
В Сочи из-за падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек