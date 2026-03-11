Рейтинг@Mail.ru
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи - РИА Новости, 11.03.2026
10:41 11.03.2026 (обновлено: 13:27 11.03.2026)
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, ему оказали медицинскую помощь на месте
происшествия, сочи, краснодарский край
Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Сочи

В Сочи из-за падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА на частный дом в Адлерском районе Сочи, ему оказали медицинскую помощь на месте, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"В Адлерском районе Сочи из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек. Фрагменты беспилотника повредили крышу частного дома. Пострадавший получил ушибы и ссадины, ему оказали первую медицинскую помощь, без госпитализации", - говорится в сообщении.
На месте падения обломков беспилотников работают оперативные и специальные службы, добавили в оперштабе Кубани.
Военнослужащий на боевом дежурстве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
При атаке украинских БПЛА на Самарскую область никто не пострадал
