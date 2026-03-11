Израильский БПЛА попал в жилой дом в центре Бейрута, сообщил источник

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Израильский БПЛА нанес удар по квартире в жилом доме в районе Айша Баккар в центре Бейрута, сообщил РИА Новости источник в столичной администрации.

"Вражеский беспилотник атаковал ракетами квартиру на восьмом этаже жилого здания, расположенного в административных границах Бейрута в районе Айша Баккар, что привело к значительным разрушениям здания", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, атакованная квартира была пустой, по данным местной администрации, она долгое время не использовалась. "Повреждения также получил седьмой этаж, в результате чего три человека получили ранения", - сказал он.

Источник добавил, что еще одна ракета пробила перекрытия здания и достигла четвертого этажа, не разорвавшись.

Собеседник агентства отметил, что службы гражданской обороны работают над эвакуацией здания.

Атака стала второй с начала эскалации ливано-израильского конфликта 2 марта. Ранее беспилотник нанес удар по гостинице в центральном районе Рауша, погибли четыре человека.