Израильский БПЛА попал в жилой дом в центре Бейрута, сообщил источник
08:54 11.03.2026 (обновлено: 10:08 11.03.2026)
Израильский БПЛА попал в жилой дом в центре Бейрута, сообщил источник
Израильский БПЛА нанес удар по квартире в жилом доме в районе Айша Баккар в центре Бейрута, сообщил РИА Новости источник в столичной администрации. РИА Новости, 11.03.2026
Израильский БПЛА попал в жилой дом в центре Бейрута, сообщил источник

РИА Новости: БПЛА Израиля атаковал квартиру в жилом доме в центре Бейрута

© REUTERS / Emilie MadiПоследствия израильского удара в центре Бейрута, Ливан. 11 марта 2026
Последствия израильского удара в центре Бейрута, Ливан. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Emilie Madi
Последствия израильского удара в центре Бейрута, Ливан. 11 марта 2026
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Израильский БПЛА нанес удар по квартире в жилом доме в районе Айша Баккар в центре Бейрута, сообщил РИА Новости источник в столичной администрации.
"Вражеский беспилотник атаковал ракетами квартиру на восьмом этаже жилого здания, расположенного в административных границах Бейрута в районе Айша Баккар, что привело к значительным разрушениям здания", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, атакованная квартира была пустой, по данным местной администрации, она долгое время не использовалась. "Повреждения также получил седьмой этаж, в результате чего три человека получили ранения", - сказал он.
Источник добавил, что еще одна ракета пробила перекрытия здания и достигла четвертого этажа, не разорвавшись.
Собеседник агентства отметил, что службы гражданской обороны работают над эвакуацией здания.
Атака стала второй с начала эскалации ливано-израильского конфликта 2 марта. Ранее беспилотник нанес удар по гостинице в центральном районе Рауша, погибли четыре человека.
Интенсивным атакам израильской авиации продолжают подвергаться жилые кварталы южного пригорода Бейрута, где за девять дней из-за ударов авиации были полностью уничтожены 35 жилых многоэтажных домов.
