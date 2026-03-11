https://ria.ru/20260311/bonusy-2079824006.html
Названы отрасли с самыми высокими бонусами для сотрудников в 2025 году
Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики. РИА Новости, 11.03.2026
россия
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Самые высокие бонусы в конце прошлого года были в России у управляющих фондами и сотрудников холдингов, выяснило РИА Новости по данным статистики.
Так, у управляющих фондами разница между средней зарплатой в декабре и ноябре достигла 645 тысяч рублей, а у сотрудников холдинговых компаний - 399 тысяч рублей. Тройку лидеров замыкают занятые в сфере денежного посредничества с 319 тысячами рублей.
Премии свыше 200 тысяч рублей получили еще в шести отраслях. Занятым в добыче нефти в среднем начислили на 283 тысячи рублей больше, чем в ноябре, сотрудникам головных офисов - на 281 тысячу, а работникам негосударственных пенсионных фондов - на 277 тысяч.
Бонусы примерно в 243 тысячи рублей были в сфере звукозаписи и издания музыкальных произведений. А ученые в области общественных и гуманитарных наук и сотрудники производств носителей информации получили 207 и 205 тысяч соответственно.
"В декабре рост зарплат был связан с выплатами бонусов, премий и 13-х зарплат. В конце года всегда сезонно подрастают доходы населения", - объяснил агентству главный экономист "БКС Мир инвестиций
" Илья Федоров.