19:33 11.03.2026
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны
в мире
дрезден
дрезден
в мире, дрезден
В мире, Дрезден
© www.london2012.comБомба времен Второй мировой войны
Бомба времен Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© www.london2012.com
Бомба времен Второй мировой войны. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Британскую 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в Дрездене, этому предшествовала масштабная эвакуация жителей, сообщает местная администрация.
"Бомба британского производства времен Второй мировой войны… была сегодня, 11 марта 2026 года, успешно обезврежена специалистами", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Дрездена.
Сообщается, что бомбу обнаружили во время зондажных работ на участке, где планируется заново построить обрушившийся мост Каролабрюке.
Перед обезвреживанием снаряда местные власти эвакуировали почти 18 тысяч человек.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
В Германии проведут масштабную эвакуацию из-за бомб времен Второй мировой
3 июня 2025, 11:52
 
