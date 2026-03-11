В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Британскую 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в Дрездене, этому предшествовала масштабная эвакуация жителей, сообщает местная администрация.

"Бомба британского производства времен Второй мировой войны… была сегодня, 11 марта 2026 года, успешно обезврежена специалистами", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте администрации Дрездена

Сообщается, что бомбу обнаружили во время зондажных работ на участке, где планируется заново построить обрушившийся мост Каролабрюке.