В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны - РИА Новости, 11.03.2026
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны
Британскую 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в Дрездене, этому предшествовала масштабная эвакуация жителей, сообщает местная... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T19:33:00+03:00
2026-03-11T19:33:00+03:00
2026-03-11T19:33:00+03:00
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны
В Дрездене обезвредили британскую бомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Британскую 250-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны обезвредили в Дрездене, этому предшествовала масштабная эвакуация жителей, сообщает местная администрация.
"Бомба британского производства времен Второй мировой войны… была сегодня, 11 марта 2026 года, успешно обезврежена специалистами", - говорится в сообщении
, опубликованном на сайте администрации Дрездена
.
Сообщается, что бомбу обнаружили во время зондажных работ на участке, где планируется заново построить обрушившийся мост Каролабрюке.
Перед обезвреживанием снаряда местные власти эвакуировали почти 18 тысяч человек.