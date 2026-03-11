Рейтинг@Mail.ru
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
19:08 11.03.2026
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Более 300 человек из числа сотрудников МЧС и строительных организаций, индивидуальных предпринимателей и волонтеров участвуют в устранении последствий удара ВСУ РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
брянск
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
происшествия, брянск, брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску

Богомаз: более 300 человек ликвидируют последствия удара ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 300 человек из числа сотрудников МЧС и строительных организаций, индивидуальных предпринимателей и волонтеров участвуют в устранении последствий удара ВСУ по жилым домам в Брянске, сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В устранении последствий ракетного удара по жилым домам на территории города Брянска участвуют более 300 человек: это сотрудники МЧС, работники строительных организаций Брянской области, застройщики многоквартирных жилых домов, индивидуальные предприниматели. Участвуют и волонтеры: более 150 человек, они помогают в уборке территорий поврежденных домов, вывозе мусора", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара семь человек погибли, еще 42 получили ранения.
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
