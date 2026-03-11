Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Более 300 человек из числа сотрудников МЧС и строительных организаций, индивидуальных предпринимателей и волонтеров участвуют в устранении последствий удара ВСУ по жилым домам в Брянске, сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз.