Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску - РИА Новости, 11.03.2026
Более 300 человек участвуют в ликвидации последствий удара ВСУ по Брянску
Более 300 человек из числа сотрудников МЧС и строительных организаций, индивидуальных предпринимателей и волонтеров участвуют в устранении последствий удара ВСУ РИА Новости, 11.03.2026
