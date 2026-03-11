Рейтинг@Mail.ru
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов - РИА Новости, 11.03.2026
16:35 11.03.2026
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Ракетный удар ВСУ, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов, когда люди возвращались с работы, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
БРЯНСК, 11 мар – РИА Новости. Ракетный удар ВСУ, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов, когда люди возвращались с работы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Было это как раз без малого шесть часов вечера, когда люди возвращались с работы домой, было на улицах много наших жителей города Брянска. И вот в это время они ударили по мирным жителям", - сказал Богомаз в эфире "Соловьев Live".
Ранее Богомаз сообщал, что ВСУ ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. Региональные власти отмечали, что в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения. В среду Богомаз заявил, что число погибших выросло до семи.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Запад несет ответственность за последствия удара ВСУ по Брянску, заявил МИД
