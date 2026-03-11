https://ria.ru/20260311/bogomaz-2080007452.html
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов - РИА Новости, 11.03.2026
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Ракетный удар ВСУ, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов, когда люди возвращались с работы, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T16:35:00+03:00
2026-03-11T16:35:00+03:00
2026-03-11T16:35:00+03:00
происшествия
брянск
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079951508_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_206ee54578bf2860c7554680557c1f7c.jpg
https://ria.ru/20260311/mid-2079994253.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079951508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6710589a2c68ad8a284f3be7bb655456.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Брянск, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел около 18 часов
Богомаз: ракетный удар, нанесенный по Брянску во вторник, произошел в 18 часов