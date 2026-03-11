Богомаз поблагодарил врачей за помощь пострадавшим при ударе по Брянску

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил врачей в Брянске за быструю и своевременную помощь всем пострадавшим при ракетном ударе по городу.
"Спасибо скорой помощи, врачам. Все врачи, которые собрались, и за то, что помощь оказали, и операции здесь провели. Ну и то, что сегодня отправили (в Москву - ред.) тяжелых. Спасибо министерству здравоохранения, министру Мурашко Михаилу Альбертовичу за то, что именно быстро, своевременно были присланы сюда к нам машины. И тяжелых, которым операции провели уже здесь наши врачи, отправили в Москву на восстановление", - сказал Богомаз.
СК раскрыл подробности теракта в Брянске
Вчера, 10:51
Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что украинские террористы ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ).