Мать бойца, державшего 68 дней оборону у Гришино, сообщила о его женитьбе - РИА Новости, 11.03.2026
10:30 11.03.2026 (обновлено: 15:31 11.03.2026)
Мать бойца, державшего 68 дней оборону у Гришино, сообщила о его женитьбе
донецкая народная республика, россия, самара, владимир путин, денис пушилин, вячеслав федорищев, сергей ярашев (герой россии)
Донецкая Народная Республика, Россия, Самара, Владимир Путин, Денис Пушилин, Вячеслав Федорищев, Сергей Ярашев (Герой России)
Мать бойца, державшего 68 дней оборону у Гришино, сообщила о его женитьбе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что после выписки из госпиталя сын собирается вернуться в Самару и жениться.
По словам женщины, сейчас ее сын после ранения находится на лечении в госпитале.
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Путин поручил наградить удерживавшего позиции у Гришино бойца звездой Героя
10 марта, 18:45
"В Самару, да, конечно, (вернется – ред.), квартиру уже выбираем. У него есть невеста, собираются пожениться. Невестка очень мне нравится. У меня день рождения был 9 (марта – ред.), они (будущая невестка с сыном - ред.) мне телефон подарили", - сказала Ярашева.
Во вторник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным. Он рассказал президенту о подвиге 21-летнего военнослужащего из Самары Сергея Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта в районе Гришино. Путин дал поручение подготовить указ о награждении Ярашева звездой Героя России. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что боец в госпитале получает всю необходимую помощь.
Глава ДНР Денис Пушилин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Пушилин рассказал, как удерживавший позиции у Гришино военный получал еду
10 марта, 17:05
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияСамараВладимир ПутинДенис ПушилинВячеслав ФедорищевСергей Ярашев (Герой России)
 
 
