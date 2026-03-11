Мать бойца, державшего 68 дней оборону у Гришино, сообщила о его женитьбе

САМАРА, 11 мар – РИА Новости. Мать участника СВО, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в ДНР, Татьяна Ярашева рассказала РИА Новости, что после выписки из госпиталя сын собирается вернуться в Самару и жениться.

По словам женщины, сейчас ее сын после ранения находится на лечении в госпитале.

"В Самару, да, конечно, (вернется – ред.), квартиру уже выбираем. У него есть невеста, собираются пожениться. Невестка очень мне нравится. У меня день рождения был 9 (марта – ред.), они (будущая невестка с сыном - ред.) мне телефон подарили", - сказала Ярашева.