Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:03 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/bochkin-2079896078.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин - РИА Новости, 11.03.2026
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин
Скончался актер театра и кино Валерий Бочкин, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", причиной... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:03:00+03:00
2026-03-11T11:03:00+03:00
культура
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079904971_169:154:1798:1070_1920x0_80_0_0_56bfe5399317021b9aba45df4d4eb46d.png
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079904971_296:0:1723:1070_1920x0_80_0_0_57a17c1bd6c3f018efb717f8bdb096a2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Культура, Россия
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин

Аif.ru: умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Валерий Бочкин

© Новый Русский Сериал (2003)Валерий Бочкин в кадре сериала "Улица разбитых фонарей 5"
Валерий Бочкин в кадре сериала Улица разбитых фонарей 5 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Новый Русский Сериал (2003)
Валерий Бочкин в кадре сериала "Улица разбитых фонарей 5". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Скончался актер театра и кино Валерий Бочкин, известный по ролям в сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия", причиной смерти стал инсульт, сообщили aif.ru в окружении артиста.
"Валерий Николаевич ушел из жизни после третьего инсульта", – сказала собеседница издания.
 
КультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала