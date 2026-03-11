Рейтинг@Mail.ru
17:08 11.03.2026 (обновлено: 17:30 11.03.2026)
Иноагента Каца* заочно приговорили к девяти годам лишения свободы
Иноагента Каца* заочно приговорили к девяти годам лишения свободы

Суд заочно приговорил иноагента Каца к девяти годам лишения свободы

Максим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 11.03.2026
Максим Кац*. Архивное фото
Максим Кац*. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Иноагент Максим Кац* заочно приговорен к девяти годам лишения свободы, он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на шесть лет, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры, путем частичного сложения приговоров, суд приговорил Каца* к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет, сроком на 6 лет", - говорится в Telegram-канале ведомства.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Молоток судьи - РИА Новости, 11.03.2026
Суд отправил в колонию жительницу Тувы за долг по алиментам перед дочерью
Вчера, 15:08
Вчера, 15:08
 
Россия Происшествия Максим Кац
 
 
