Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 11.03.2026
13:38 11.03.2026 (обновлено: 13:40 11.03.2026)
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток
Европейский авиарегулятор EASA сообщил РИА Новости, что до 18 марта продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в зоне обострения на Ближнем РИА Новости, 11.03.2026
евросоюз, ближний восток, европейское агентство авиационной безопасности (easa), персидский залив
Евросоюз, Ближний Восток, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA), Персидский залив
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток

БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейский авиарегулятор EASA сообщил РИА Новости, что до 18 марта продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в зоне обострения на Ближнем Востоке.
"Рекомендации по зонам на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, впервые введенные 28 февраля, продлены до 18 марта", - сказал собеседник агентства.
Пассажир ожидает в аэропорту - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
В АТОР оценили ущерб туроператоров России из-за ситуации на Ближнем Востоке
ЕвросоюзБлижний ВостокЕвропейское агентство авиационной безопасности (EASA)Персидский залив
 
 
