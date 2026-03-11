https://ria.ru/20260311/blizhniy-vostok-2079946742.html
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток - РИА Новости, 11.03.2026
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток
Европейский авиарегулятор EASA сообщил РИА Новости, что до 18 марта продлил предупреждение о рисках полетов для гражданской авиации в зоне обострения на Ближнем РИА Новости, 11.03.2026
Авиарегулятор ЕС продлил предупреждение о рисках полетов на Ближний Восток
