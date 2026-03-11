https://ria.ru/20260311/beyrut-2080080249.html
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута - РИА Новости, 11.03.2026
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута
Жилой многоэтажный дом в районе Маамура в южном пригороде Бейрута полностью уничтожен в результате атаки израильской авиации, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 11.03.2026
Израильская авиация разбомбила жилой многоэтажный дом в южном пригороде Бейрута
Израильская авиация разбомбила жилой многоэтажный дом в южном пригороде Бейрута
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута
