Рейтинг@Mail.ru
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:25 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/beyrut-2080080249.html
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута - РИА Новости, 11.03.2026
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута
Жилой многоэтажный дом в районе Маамура в южном пригороде Бейрута полностью уничтожен в результате атаки израильской авиации, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T23:25:00+03:00
2026-03-11T23:25:00+03:00
в мире
бейрут
ливан
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080079908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07cd485d2a09707e6c07ef1cc9760816.jpg
https://ria.ru/20260311/izrail-2080075579.html
бейрут
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Израильская авиация разбомбила жилой многоэтажный дом в южном пригороде Бейрута
Израильская авиация разбомбила жилой многоэтажный дом в южном пригороде Бейрута
2026-03-11T23:25
true
PT0M06S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2080079908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_bb5bb64603a0f6b7ccac92f4d971a8eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Ливан, Израиль
Жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута

РИА Новости: жилой многоэтажный дом уничтожен ударом в пригороде Бейрута

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Жилой многоэтажный дом в районе Маамура в южном пригороде Бейрута полностью уничтожен в результате атаки израильской авиации, сообщили РИА Новости очевидцы.
"Жилой семиэтажный дом в районе Маамура уничтожен попаданием нескольких израильских ракет. Осталось буквально два первых этажа", - рассказали собеседники агентства.
Израильская авиация продолжает наносить удары по южному пригороду Бейрута, в течении 15 минут было нанесено около 15 ударов. В небе над городом на низкой высоте продолжают находится боевые самолеты.
С начала эскалации конфликта между Ливаном и Израилем 2 марта, в южном пригороде Бейрута было уничтожено полностью более 30 жилых зданий.
Израильский истребитель - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Израильская авиация нанесла шесть ударов по пригороду Бейрута
Вчера, 22:38
 
В миреБейрутЛиванИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала