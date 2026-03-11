https://ria.ru/20260311/beyrut-2080072255.html
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация - РИА Новости, 11.03.2026
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
Три авиаудара нанесены по южному пригороду Бейрута в районе Хадас, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T22:10:00+03:00
2026-03-11T22:10:00+03:00
2026-03-11T23:07:00+03:00
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
РИА Новости: южный пригород Бейрута подвергся ударам боевой авиации