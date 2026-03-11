Рейтинг@Mail.ru
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
22:10 11.03.2026 (обновлено: 23:07 11.03.2026)
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация
Три авиаудара нанесены по южному пригороду Бейрута в районе Хадас, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026
Южный пригород Бейрута атаковала военная авиация

РИА Новости: южный пригород Бейрута подвергся ударам боевой авиации

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Три авиаудара нанесены по южному пригороду Бейрута в районе Хадас, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над ливанской столицей на низкой высоте продолжают находиться боевые самолеты и беспилотники.
Израиль за среду нанес к данному часу не менее десяти ударов по пригороду Бейрута и еще один - по зданию в центральной части города.
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
Вчера, 21:44
ЦАХАЛ заявила об уничтожении установок ракет "Хезболлы" в Ливане
