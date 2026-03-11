Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 11.03.2026 (обновлено: 10:17 11.03.2026)
https://ria.ru/20260311/beyrut-2079883011.html
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице Бейруте, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T10:16:00+03:00
2026-03-11T10:17:00+03:00
в мире
бейрут
израиль
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976589239_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c225cf3f67743deb53b373b6b4e3586d.jpg
https://ria.ru/20260311/bpl-2079862645.html
бейрут
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976589239_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f42a52f53e58597baa3a6a37bf073be1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, израиль, иран, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Израиль, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте

Армия Израиля заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaИзраильский авиаудар по Бейруту
Израильский авиаудар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Израильский авиаудар по Бейруту
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мар – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице Бейруте, сообщила пресс-служба армии.
"Сегодня утром (в среду) силы ЦАХАЛ завершили еще одну волну ударов по району Дахия в Бейруте, атаковав командные центры организации "Хезболлах" и объекты, где организация хранила оружие", - говорится в сообщении.
В ночь со вторника на среду израильские военные сообщили о начале новой волны ударов по Бейруту параллельно с атакой на Иран.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяло на себя движение "Хезболлах". Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах государства, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.
Последствия израильского удара в центре Бейрута, Ливан. 11 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Израильский БПЛА попал в жилой дом в центре Бейрута, сообщил источник
Вчера, 08:54
 
В миреБейрутИзраильИранХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала