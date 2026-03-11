https://ria.ru/20260311/beyrut-2079883011.html
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила серию ударов по объектам военной инфраструктуры шиитского движения "Хезболлах" в ливанской столице Бейруте, сообщила... РИА Новости, 11.03.2026
ЦАХАЛ заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте
Армия Израиля заявила о завершении серии атак на объекты "Хезболлы" в Бейруте