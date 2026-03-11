https://ria.ru/20260311/beyrut-2079828752.html
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 11.03.2026
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв
Звуки ударов боевой авиации по южному пригороду Бейрута слышны в центральном районе ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв
В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв