В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 11.03.2026
01:32 11.03.2026 (обновлено: 01:39 11.03.2026)
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв
Звуки ударов боевой авиации по южному пригороду Бейрута слышны в центральном районе ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026
бейрут, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв

В южном пригороде Бейрута прогремел мощный взрыв

© REUTERS / Mohamed AzakirДым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Дым на месте взрыва в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Звуки ударов боевой авиации по южному пригороду Бейрута слышны в центральном районе ливанской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Два мощных взрыва раздались со стороны южного пригорода с интервалом менее пяти минут. От взрывов в здании за несколько километров тряслись стекла с оконными рамами.
Дым на месте израильских ударов по Ливану - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Израильская авиация атаковала пять поселений на юге Ливана
10 марта, 13:21
 
