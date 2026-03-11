https://ria.ru/20260311/bespilotniki-2079960223.html
В Ульяновской области сбили два украинских беспилотника
В Ульяновской области сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО перехватили и уничтожили два беспилотника над территорией Ульяновской области, пострадавших и повреждений имущества нет, сообщил глава региона... РИА Новости, 11.03.2026
ульяновская область
Силы ПВО перехватили и уничтожили 2 беспилотника ВСУ над Ульяновской областью