https://ria.ru/20260311/bespilotnik-2079845213.html
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T05:12:00+03:00
2026-03-11T05:12:00+03:00
2026-03-11T05:12:00+03:00
в мире
багдад (город)
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152189/32/1521893271_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_c12ca0584180f7ecac578d86a494a106.jpg
https://ria.ru/20260310/ssha-2079577082.html
багдад (город)
сша
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152189/32/1521893271_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4e3e55941ee68addf7e67169e2450c89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, багдад (город), сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
WP: беспилотник нанес удар по центру дипломатической поддержки США в Багдаде