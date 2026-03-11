Рейтинг@Mail.ru
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
05:12 11.03.2026
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
багдад (город)
сша
ирак
военная операция сша и израиля против ирана
багдад (город)
сша
ирак
Новости
ru-RU
в мире, багдад (город), сша, ирак, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ

© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington Post со ссылкой на источники в сфере безопасности.
"Во вторник беспилотник нанес удар по крупному американскому дипломатическому учреждению в Ираке... Удар пришелся по багдадскому центру дипломатической поддержки, крупному логистическому узлу для американских дипломатов, расположенному недалеко от иракских военных баз", - пишет издание.
Отмечается, что в сторону комплекса были запущены шесть беспилотников, пять из которых были сбиты.
В миреБагдад (город)СШАИракВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
