Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта "Берлин-Бранденбург", сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
Bild: неизвестный объект обнаружили в небе над аэропортом Берлина