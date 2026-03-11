Рейтинг@Mail.ru
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ - РИА Новости, 11.03.2026
22:17 11.03.2026
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ
Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта "Берлин-Бранденбург", сообщает газета Bild со ссылкой на... РИА Новости, 11.03.2026
Над аэропортом Берлина обнаружили неизвестный объект, пишут СМИ

Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине
Полицейский автомобиль в аэропорту Бранденбург в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 мар - РИА Новости. Вероятное появление в небе неизвестного объекта привело к временному прекращению работы аэропорта "Берлин-Бранденбург", сообщает газета Bild со ссылкой на представителя авиагавани.
"Аэропорт Берлина прекратил работу. Причина: обнаружение неизвестного летающего объекта", - говорится в материале издания.
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Берлине неизвестный устроил поджог у здания ведомства канцлера Германии
10 марта, 16:42
10 марта, 16:42
При этом газета не уточняет, о каком объекте идет речь.
По информации Bild, полиция проверяет, имел ли в принципе место какой-либо летающий объект в небе над аэропортом.
По данным издания, аэропорт останавливал свою работу чуть более чем на полчаса, с 18.40 до 19.15 по местному времени. Это было сделано в рамках стандартных процедур безопасности.
На данный момент отмена рейсов в аэропорту не ожидается, однако пассажиры могут столкнуться с задержкам.
Полицейский во Франции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Во Франции предотвратили теракт у тюрьмы на севере страны
Вчера, 18:07
Вчера, 18:07
 
