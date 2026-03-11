ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки

"В Белгородском округе… совершены атаки 25 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены… В Грайворонском округе… выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 45 беспилотников, 7 из которых сбиты", - написал Гладков.

Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, три из которых сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красненским и Ракитянским округами перехвачены 11 БПЛА. По данным губернатора, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 55 беспилотников, 22 из которых сбиты и подавлены, Яковлевский округ атакован одним дроном.