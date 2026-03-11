Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:28 11.03.2026
ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки
ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.03.2026
ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 районов Белгородской области 146 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:28:00+03:00
2026-03-11T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 районов Белгородской области 146 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 10 марта. Атакам подверглись 58 населенных пунктов. Было выпущено 13 боеприпасов, сбиты и подавлены 62 БПЛА. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 18 частных домовладений, социальный и три коммерческих объекта, объект инфраструктуры, два предприятия, фермерское хозяйство, административное здание и 27 транспортных средств.
«
"В Белгородском округе… совершены атаки 25 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены… В Грайворонском округе… выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 45 беспилотников, 7 из которых сбиты", - написал Гладков.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, три из которых сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красненским и Ракитянским округами перехвачены 11 БПЛА. По данным губернатора, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 55 беспилотников, 22 из которых сбиты и подавлены, Яковлевский округ атакован одним дроном.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
Происшествия
 
 
