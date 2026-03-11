ВСУ атаковали 13 районов Белгородской области за сутки

БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 13 районов Белгородской области 146 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 10 марта. Атакам подверглись 58 населенных пунктов. Было выпущено 13 боеприпасов, сбиты и подавлены 62 БПЛА. За отчётный период повреждены два многоквартирных дома, 18 частных домовладений, социальный и три коммерческих объекта, объект инфраструктуры, два предприятия, фермерское хозяйство, административное здание и 27 транспортных средств.
"В Белгородском округе… совершены атаки 25 беспилотников, 19 из которых сбиты и подавлены… В Грайворонском округе… выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 45 беспилотников, 7 из которых сбиты", - написал Гладков.
Он добавил, что Борисовский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, три из которых сбиты, над Алексеевским, Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красненским и Ракитянским округами перехвачены 11 БПЛА. По данным губернатора, по Краснояружскому и Шебекинскому округам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 55 беспилотников, 22 из которых сбиты и подавлены, Яковлевский округ атакован одним дроном.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
