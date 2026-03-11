https://ria.ru/20260311/bejrut-2079916182.html
В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов
В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов слышна на фоне пролетов боевой авиации на средней высоте над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T12:06:00+03:00
2026-03-11T12:06:00+03:00
2026-03-11T12:12:00+03:00
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
2026
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов
Израильская боевая авиация нанесла удары по южному пригороду Бейрута