В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов
12:06 11.03.2026 (обновлено: 12:12 11.03.2026)
В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов
Серия мощных взрывов слышна на фоне пролетов боевой авиации на средней высоте над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
бейрут
военная операция сша и израиля против ирана
бейрут
в мире, бейрут, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бейрут, Военная операция США и Израиля против Ирана
В небе над Бейрутом прогремела серия мощных взрывов

БЕЙРУТ, 11 мар - РИА Новости. Серия мощных взрывов слышна на фоне пролетов боевой авиации на средней высоте над Бейрутом, передает корреспондент РИА Новости.
В небе видно несколько боевых самолетов, которые несколько раз пролетели над ливанской столицей, после чего со стороны южного пригорода была слышна серия мощных взрывов.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что израильская авиация нанесла не меньше четырех ударов по кварталу Амрикан в южном пригороде.
Боевые самолеты продолжают находиться в воздушном пространстве Бейрута.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
 
В миреБейрутВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
