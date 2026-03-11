https://ria.ru/20260311/bank-2079966508.html
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать "Новый московский банк" (НМБ), у которого в январе была отобрана лицензия,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:29:00+03:00
