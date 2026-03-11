Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"

МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать "Новый московский банк" (НМБ), у которого в январе была отобрана лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце января Банк России лишил НМБ лицензии, обосновав это в частности тем, что тот "проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний". Это первая отозванная в наступившем году банковская лицензия.