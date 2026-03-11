Рейтинг@Mail.ru
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"
14:29 11.03.2026
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк" - РИА Новости, 11.03.2026
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"
Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать "Новый московский банк" (НМБ), у которого в январе была отобрана лицензия,... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T14:29:00+03:00
2026-03-11T14:29:00+03:00
Москва, Россия, Агентство по страхованию вкладов, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд по заявлению ЦБ решил ликвидировать "Новый московский банк"

Арбитражный суд по заявлению ЦБ РФ решил ликвидировать "Новый московский банк"

© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Центрального банка России решил ликвидировать "Новый московский банк" (НМБ), у которого в январе была отобрана лицензия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд возложил функции ликвидатора на Агентство по страхованию вкладов.
В конце января Банк России лишил НМБ лицензии, обосновав это в частности тем, что тот "проводил в крупных объемах подозрительные операции группы клиентов с признаками "технических" компаний". Это первая отозванная в наступившем году банковская лицензия.
По величине активов кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе страны.
Здание Центрального Банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
ЦБ предложил пересмотреть подход к оценке качества управления банками
25 июня 2025, 18:29
Москва Россия Агентство по страхованию вкладов Экономика Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
