В Бахрейне прогремели взрывы
11:46 11.03.2026 (обновлено: 11:49 11.03.2026)
В Бахрейне прогремели взрывы
В Бахрейне прогремели взрывы
Четыре громких взрыва прогремели в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T11:46:00+03:00
2026-03-11T11:49:00+03:00
Новости
бахрейн, военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Бахрейн, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
В Бахрейне прогремели взрывы

В Бахрейне прогремели четыре громких взрыва

Парк Лагуна в Манаме, Бахрейн
Парк Лагуна в Манаме, Бахрейн
© iStock.com / hasan zaidi
Парк Лагуна в Манаме, Бахрейн. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре громких взрыва прогремели в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены, передает агентство Рейтер.
"Четыре громких взрыва прозвучали в Бахрейне после того, как сработали сирены", - говорится в публикации.
Туроператоры вывезли почти всех россиян из Бахрейна, заявили в АТОР
10 марта, 17:21
