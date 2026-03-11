https://ria.ru/20260311/bakhreyn-2079908097.html
В Бахрейне прогремели взрывы
В Бахрейне прогремели взрывы
Четыре громких взрыва прогремели в Бахрейне после того, как там прозвучали сирены, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 11.03.2026
В Бахрейне прогремели взрывы
В Бахрейне прогремели четыре громких взрыва