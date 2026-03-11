https://ria.ru/20260311/bakhreyn-2079825449.html
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету. РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана
