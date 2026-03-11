Рейтинг@Mail.ru
11.03.2026
00:57 11.03.2026
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана - РИА Новости, 11.03.2026
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету. РИА Новости, 11.03.2026
в мире
бахрейн
оаэ
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
бахрейн
оаэ
саудовская аравия
в мире, бахрейн, оаэ, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО сбила баллистическую ракету Ирана

Минобороны Бахрейна: силы ПВО сбили иранскую баллистическую ракету

Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне
Дым на месте удара по нефтеперерабатывающему заводу BAPCO в районе Ситра в Бахрейне. Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Минобороны Бахрейна утверждает, что ПВО страны сбила в ночь на среду иранскую баллистическую ракету.
"Средства противовоздушной обороны Бахрейна перехватили иранскую баллистическую ракету", - цитирует телеканал Sky News Arabia заявление генштаба ВС островного государства.
В ночь на среду об отражении атак БПЛА и ракет сообщили минобороны ОАЭ и Саудовской Аравии.
Работа ПВО в Ашкелоне, Израиль - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
ЦАХАЛ зафиксировала запуск ракет со стороны Ирана
В миреБахрейнОАЭСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
