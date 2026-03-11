Рейтинг@Mail.ru
У аэропорта Багдада сбили четыре беспилотника
19:35 11.03.2026
У аэропорта Багдада сбили четыре беспилотника
Четыре беспилотника сбиты около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, жертв и материального ущерба нет, заявил глава пресс-службы иракских органов...
в мире
багдад (город)
ирак
иран
военная операция сша и израиля против ирана
багдад (город)
ирак
иран
в мире, багдад (город), ирак, иран, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Багдад (город), Ирак, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
КАИР, 11 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника сбиты около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, жертв и материального ущерба нет, заявил глава пресс-службы иракских органов безопасности Саад Маан.
"В окрестностях международного аэропорта Багдада были сбиты четыре беспилотника. Материального ущерба и жертв не зафиксировано", - сказал Маан агентству INA.
Беспилотники с начала эскалации вокруг Ирана регулярно атакуют базу "Виктория" в районе аэропорта Багдада, где также расположен логистический центр США.
Беспилотный летательный аппарат - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Дрон атаковал американский дипломатический центр в Багдаде, пишут СМИ
Вчера, 05:12
 
