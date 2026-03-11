У аэропорта Багдада сбили четыре беспилотника

КАИР, 11 мар - РИА Новости. Четыре беспилотника сбиты около международного аэропорта столицы Ирака Багдада, жертв и материального ущерба нет, заявил глава пресс-службы иракских органов безопасности Саад Маан.
Багдад. Архивное фото