В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:10 11.03.2026 (обновлено: 21:49 11.03.2026)
В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ
В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 11.03.2026
В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ
Пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан", пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.03.2026
белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины

В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан", пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В среду глава области рассказал, что в городе Шебекино украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Россия обратится в СБ ООН и ОБСЕ после удара по Брянску, заявил Мирошник
Вчера, 20:54
"ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан. В Белгородском округе в селе Чайки при выполнении служебных задач пострадали два бойца", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным главы региона, в городской больнице №2 Белгорода у одного мужчины диагностировали осколочное ранение бедра, у другого - баротравму, а также осколочное ранение лица. После оказания помощи они продолжат лечение в амбулаторных условиях, уточнил Гладков.
Губернатор подчеркнул, что число пострадавших в результате атаки FPV-дрона в Шебекино увеличилось до четырех человек: за медицинской помощью обратились еще трое пострадавших, которые будут проходить лечение амбулаторно.
Кроме того, по сведениям Гладкова, в результате взрывов и атак дронов повреждены несколько жилых домов, автомобилей, предприятий, а также социальный объект в 11 населенных пунктах Шебекинского, Грайворонского, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Валуйского округов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Белгород
Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины
 
 
