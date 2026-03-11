В Белгородской области пять человек пострадали при атаке ВСУ

БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан", пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В среду глава области рассказал, что в городе Шебекино украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, в результате чего мужчина получил ранения.

Telegram-канале. ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали пять человек, в том числе два бойца подразделения "Орлан. В Белгородском округе в селе Чайки при выполнении служебных задач пострадали два бойца", - написал Гладков

По данным главы региона, в городской больнице №2 Белгорода у одного мужчины диагностировали осколочное ранение бедра, у другого - баротравму, а также осколочное ранение лица. После оказания помощи они продолжат лечение в амбулаторных условиях, уточнил Гладков.

Губернатор подчеркнул, что число пострадавших в результате атаки FPV-дрона в Шебекино увеличилось до четырех человек: за медицинской помощью обратились еще трое пострадавших, которые будут проходить лечение амбулаторно.

Кроме того, по сведениям Гладкова, в результате взрывов и атак дронов повреждены несколько жилых домов, автомобилей, предприятий, а также социальный объект в 11 населенных пунктах Шебекинского, Грайворонского, Белгородского, Волоконовского, Краснояружского и Валуйского округов.