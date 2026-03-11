В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ростовской области отразили атаку более 40 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что в поселке Чертково упавшие обломки повредили ЛЭП. При этом возгораний не возникло. Электроснабжение частных домов восстановили в течение полутора часов.