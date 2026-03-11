Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 11.03.2026 (обновлено: 09:33 11.03.2026)
В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников
В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников
В Ростовской области отразили атаку более 40 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 11.03.2026
В Ростовской области отразили атаку более 40 беспилотников

В Ростовской области отразили атаку более чем 40 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В Ростовской области отразили атаку более 40 дронов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском. Люди не пострадали", — написал он в Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в поселке Чертково упавшие обломки повредили ЛЭП. При этом возгораний не возникло. Электроснабжение частных домов восстановили в течение полутора часов.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
В ответ войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
