Рейтинг@Mail.ru
В Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна - РИА Новости, 11.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 11.03.2026
https://ria.ru/20260311/armeniya-2080065310.html
В Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна
В Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна - РИА Новости, 11.03.2026
В Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна
Суд в Армении оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Гагик Царукяна, которого власти с 2020 года обвиняли в подкупе избирателей, сообщил его адвокат Ерем РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T21:12:00+03:00
2026-03-11T21:12:00+03:00
в мире
армения
ереван
гагик царукян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572907672_0:200:2929:1848_1920x0_80_0_0_24602a01dfd1d018b19faa6c33efff1c.jpg
https://ria.ru/20260310/armeniya-2079778156.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0e/1572907672_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_ab5717f1fafd6e93df21e8209bc135b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван, гагик царукян
В мире, Армения, Ереван, Гагик Царукян
В Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна

Саркисян: в Армении суд оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Царукяна

© Sputnik | Перейти в медиабанкГагик Царукян
Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Гагик Царукян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 11 мар - РИА Новостию. Суд в Армении оправдал оппозиционного политика и бизнесмена Гагик Царукяна, которого власти с 2020 года обвиняли в подкупе избирателей, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Шесть лет спустя Гагик Царукян оправдан судом", - сообщил адвокат.
Оппозиционер обвинялся в создании организованной группы для подкупа избирателей. Дело было заведено в 2020 году. В генпрокуратуре утверждали, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называл обвинения политическим преследованием и виновным себя не считал.
Царукян - основатель партии "Процветающая Армения", выступающей за развитие сотрудничества с Россией.
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В Армении апелляционный суд признал незаконным обыск в медцентре ААЦ
10 марта, 18:48
 
В миреАрменияЕреванГагик Царукян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала