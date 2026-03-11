https://ria.ru/20260311/arest-2079964285.html
Жительницу Тюменской области арестовали за покушение на убийство внучки
Жительницу Тюменской области арестовали за покушение на убийство внучки - РИА Новости, 11.03.2026
Жительницу Тюменской области арестовали за покушение на убийство внучки
Жительница Тюменской области сбросила с лестничной площадки второго этажа внучку 2025 года рождения, она арестована по обвинению в покушении на убийство... РИА Новости, 11.03.2026
ТЮМЕНЬ, 11 мар - РИА Новости. Жительница Тюменской области сбросила с лестничной площадки второго этажа внучку 2025 года рождения, она арестована по обвинению в покушении на убийство ребенка, сообщила пресс-служба судебной системы региона.
Судом установлено, что нетрезвая женщина сбросила внучку 2025 года рождения с лестничной площадки второго этажа многоквартирного жилого дома с целью умышленного причинения смерти. Девочка получила черепно-мозговую травму и выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
"Ярковский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Марьям Насибулиной, обвиняемой в покушении на убийство в отношении малолетней (ч. 3 ст. 30 УК РФ
, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По постановлению суда, Марьям Насибулина будет находиться под стражей по 8 мая 2026 года", - говорится в сообщении
.
Отмечается, что по месту жительства женщина характеризуется отрицательно, употребляет спиртные напитки, не работает.