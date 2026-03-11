https://ria.ru/20260311/araviya-2080081025.html
В Саудовской Аравии уничтожили БПЛА над ключевыми нефтяными объектами
В Саудовской Аравии уничтожили БПЛА над ключевыми нефтяными объектами - РИА Новости, 11.03.2026
В Саудовской Аравии уничтожили БПЛА над ключевыми нефтяными объектами
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где находятся ключевые нефтяные объекты Saudi... РИА Новости, 11.03.2026
саудовская аравия
восточная провинция (саудовская аравия)
В Саудовской Аравии уничтожили БПЛА над ключевыми нефтяными объектами
В Саудовской Аравии уничтожили БПЛА над важными нефтяными объектами Saudi Аramco