СМИ: жители юга Франции заправляются на АЗС в соседней Андорре

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Жители южных регионов Франции на фоне роста цен на топливо в своей стране из-за конфликта на Ближнем Востоке предпочитают заправляться на автозаправочных станциях (АЗС) в соседней Андорре, где цены значительно ниже, передает в среду радиостанция Жители южных регионов Франции на фоне роста цен на топливо в своей стране из-за конфликта на Ближнем Востоке предпочитают заправляться на автозаправочных станциях (АЗС) в соседней Андорре, где цены значительно ниже, передает в среду радиостанция RMC

Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что поручил главному управлению по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) проверить ценообразование топлива на 500 АЗС на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.

"Столкнувшись с ростом цен на топливо на АЗС, многие жители (южной - ред.) Франции, проживающие недалеко от границы, предпочитают заправляться в Андорре. Цены там значительно ниже", - говорится в сообщении.

По информации радиостанции, цена на бензин АИ-95 в Андорре составляет около 1,36 евро за литр, а на дизельное топливо - 1,37 евро за литр. Во Франции цены на оба вида топливо значительно выше - примерно на 70 евроцентов за литр. За счет этого французы активно ездят заправляться в соседнюю страну, особенно с учетом недавнего открытия автодороги RN20, движение по которой было закрыто в январе, уточняет RMC.

"(В Андорре я могу купить - ред.) 21 литр топлива за 29 евро. Во Франции это же количество топлива мне бы обошлось на 12 евро дороже", - приводит радиостанция слова одного из французских автомобилистов, заправляющихся в Андорре, по имени Жеральд.

Причина такой разницы в топливе между соседними государствами заключается в налоговой политике двух стран. Налоги в Андорре ниже, чем во Франции, что влияет на цены на бензин и привлекает французских водителей, сообщает RMC со ссылкой на мнение французского курьера Клемана, регулярно приезжающего заправляться в эту страну.

Другие андоррские предприятия на фоне массового притока клиентов из Франции на АЗС страны намерены воспользоваться этим, чтобы увеличить свою прибыль, добавляет RMC.

