14:18 11.03.2026
СМИ: жители юга Франции заправляются на АЗС в соседней Андорре
СМИ: жители юга Франции заправляются на АЗС в соседней Андорре
Жители южных регионов Франции на фоне роста цен на топливо в своей стране из-за конфликта на Ближнем Востоке предпочитают заправляться на автозаправочных... РИА Новости, 11.03.2026
СМИ: жители юга Франции заправляются на АЗС в соседней Андорре

RMC: жители южных регионов Франции заправляются в Андорре из-за цен на топливо

ПАРИЖ, 11 мар - РИА Новости. Жители южных регионов Франции на фоне роста цен на топливо в своей стране из-за конфликта на Ближнем Востоке предпочитают заправляться на автозаправочных станциях (АЗС) в соседней Андорре, где цены значительно ниже, передает в среду радиостанция RMC.
Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что поручил главному управлению по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством (DGCCRF) проверить ценообразование топлива на 500 АЗС на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке.
"Столкнувшись с ростом цен на топливо на АЗС, многие жители (южной - ред.) Франции, проживающие недалеко от границы, предпочитают заправляться в Андорре. Цены там значительно ниже", - говорится в сообщении.
По информации радиостанции, цена на бензин АИ-95 в Андорре составляет около 1,36 евро за литр, а на дизельное топливо - 1,37 евро за литр. Во Франции цены на оба вида топливо значительно выше - примерно на 70 евроцентов за литр. За счет этого французы активно ездят заправляться в соседнюю страну, особенно с учетом недавнего открытия автодороги RN20, движение по которой было закрыто в январе, уточняет RMC.
"(В Андорре я могу купить - ред.) 21 литр топлива за 29 евро. Во Франции это же количество топлива мне бы обошлось на 12 евро дороже", - приводит радиостанция слова одного из французских автомобилистов, заправляющихся в Андорре, по имени Жеральд.
Причина такой разницы в топливе между соседними государствами заключается в налоговой политике двух стран. Налоги в Андорре ниже, чем во Франции, что влияет на цены на бензин и привлекает французских водителей, сообщает RMC со ссылкой на мнение французского курьера Клемана, регулярно приезжающего заправляться в эту страну.
Другие андоррские предприятия на фоне массового притока клиентов из Франции на АЗС страны намерены воспользоваться этим, чтобы увеличить свою прибыль, добавляет RMC.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Вследствие этого резко сократилось судоходство через Ормузский пролив.
Пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - ОАЭ и Оману. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также СПГ.
