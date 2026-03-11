https://ria.ru/20260311/anapa-2080063502.html
В Анапе объявили угрозу атаки беспилотников
Угрозу атаки БПЛА объявили в Анапе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 11.03.2026
