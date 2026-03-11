Рейтинг@Mail.ru
В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 11.03.2026
В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов
В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов - РИА Новости, 11.03.2026
В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов
На время проведения необходимых мероприятий из многоквартирного дома в Анапе, который пострадал в результате падения обломков БПЛА, эвакуировали 100 жильцов, в... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
анапа
краснодарский край
происшествия, анапа, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Анапа, Краснодарский край
В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов

В Анапе из поврежденного обломками БПЛА дома эвакуировали 100 человек

Автомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. На время проведения необходимых мероприятий из многоквартирного дома в Анапе, который пострадал в результате падения обломков БПЛА, эвакуировали 100 жильцов, в том числе 28 детей, сообщает оперштаб Краснодарского края.
"В Анапе из многоквартирного дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали жильцов. Сто жителей дома, в том числе 28 детей, эвакуировали на безопасное расстояние на время проведения необходимых мероприятий", - говорится в сообщении.
Краевой оперштаб уточняет, что в размещении в ПВР жители не нуждаются.
Специальная военная операция на Украине
 
 
