В Анапе из дома, где упали обломки БПЛА, эвакуировали сто жильцов

КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. На время проведения необходимых мероприятий из многоквартирного дома в Анапе, который пострадал в результате падения обломков БПЛА, эвакуировали 100 жильцов, в том числе 28 детей, сообщает оперштаб Краснодарского края.