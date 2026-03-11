Рейтинг@Mail.ru
В Анапе жителей дома эвакуировали после падения обломков БПЛА
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 11.03.2026 (обновлено: 15:50 11.03.2026)
В Анапе жителей дома эвакуировали после падения обломков БПЛА
В Анапе жителей дома эвакуировали после падения обломков БПЛА - РИА Новости, 11.03.2026
В Анапе жителей дома эвакуировали после падения обломков БПЛА
Жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали на время проведения оперативно-следственных мероприятий после падения обломков БПЛА, пострадавших и... РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
анапа
краснодарский край
анапа
краснодарский край
анапа, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Анапа, Краснодарский край
В Анапе жителей дома эвакуировали после падения обломков БПЛА

В Анапе жителей многоквартирного дома эвакуировали после падения обломков БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 мар - РИА Новости. Жителей многоквартирного дома в Анапе эвакуировали на время проведения оперативно-следственных мероприятий после падения обломков БПЛА, пострадавших и разрушений нет, сообщает мэр города Светлана Маслова.
"Сегодня фрагменты обломков беспилотников упали возле многоквартирного дома... Пострадавших и разрушений нет. Произведено оцепление участка, проводятся оперативно-следственные мероприятия. На это время жителей эвакуировали на безопасное расстояние", - написала Маслова в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что все жители смогут вернуться в свои квартиры сразу по завершении обследования дома.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАнапаКраснодарский край
 
 
