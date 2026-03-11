Рейтинг@Mail.ru
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.03.2026
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом - РИА Новости, 11.03.2026
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
анапа
краснодарский край
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
анапа
краснодарский край
происшествия, анапа, краснодарский край, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Вооруженные силы Украины
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом

В Анапе фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом

© РИА Новости / Георгий Зимарев
Сотрудник МЧС РФ на Кубани
Сотрудник МЧС РФ на Кубани - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ на Кубани. Архивное фото
СОЧИ, 11 мар – РИА Новости. Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Анапе фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет, возгорания не зафиксировано", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба Кубани, на месте работают оперативные и спецслужбы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАнапаКраснодарский крайВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
