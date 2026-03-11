https://ria.ru/20260311/anapa-2079979571.html
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом - РИА Новости, 11.03.2026
В Анапе фрагменты беспилотника попали в жилой дом
Фрагменты БПЛА попали в многоквартирный дом в Анапе, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 11.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
анапа
краснодарский край
вооруженные силы украины
анапа
краснодарский край
