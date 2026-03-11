FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и решения не хеджировать эту статью расходов, пишет газета Financial Times.

"Четыре крупнейшие американские авиакомпании рискуют заплатить дополнительные 11 миллиардов долларов за авиационное топливо в этом году после того, как их решение не хеджировать ожидаемые закупки оставило их уязвимыми перед резким ростом цен, вызванным конфликтом с Ираном", - говорится в статье

Стоимость авиационного топлива в США подскочила почти на 60% с момента закрытия Ормузского пролива и достигла 3,95 доллара за галлон в конце прошлой недели, пишет издание со ссылкой на индекс Argus US Jet Fuel, который измеряет ежедневные спотовые цены в американских авиационных узлах.

Во вторник к концу дня цена снизилась до 3,4 доллара за галлон, однако теперь власти США повысили официальный прогноз цен на авиатопливо на текущий год на 37% - до 2,67 доллара за галлон.

Согласно подсчетам FT, это означает дополнительные расходы в 11,6 миллиарда долларов в 2026 году для четырех авиакомпаний - American Airlines , United, Delta и Southwest.

"Существует огромная неопределенность относительно того, где и когда цены на топливо достигнут пика и как долго они будут оставаться высокими", - цитирует газета аналитика по авиакомпаниям Barclays Эндрю Лоббенберга (Andrew Lobbenberg).

Издание отмечает, что европейские компании обычно хеджируют расходы на авиатопливо, тогда как крупнейшие американские авиаперевозчики отказались от этой практики 10 лет назад, сочтя, что долгосрочные издержки перевешивают любую краткосрочную выгоду в случае резкого роста цен.