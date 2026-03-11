Рейтинг@Mail.ru
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе
15:26 11.03.2026 (обновлено: 15:29 11.03.2026)
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе - РИА Новости, 11.03.2026
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе
Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и... РИА Новости, 11.03.2026
в мире
ормузский пролив
сша
иран
american airlines
barclays
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ормузский пролив, сша, иран, american airlines, barclays, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, США, Иран, American Airlines, Barclays , Военная операция США и Израиля против Ирана
FT: Американские авиакомпании потеряют 11 миллиардов долларов на топливе

FT: четыре авиаперевозчика США могут потерять на авиатопливе $11 миллиардов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Крупнейшие американские авиаперевозчики в этом году могут дополнительно потратить на авиатопливо более 11 миллиардов долларов на фоне эскалации вокруг Ирана и решения не хеджировать эту статью расходов, пишет газета Financial Times.
"Четыре крупнейшие американские авиакомпании рискуют заплатить дополнительные 11 миллиардов долларов за авиационное топливо в этом году после того, как их решение не хеджировать ожидаемые закупки оставило их уязвимыми перед резким ростом цен, вызванным конфликтом с Ираном", - говорится в статье.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Иранское командование меняет подход к операции против США и Израиля
Вчера, 14:49
Стоимость авиационного топлива в США подскочила почти на 60% с момента закрытия Ормузского пролива и достигла 3,95 доллара за галлон в конце прошлой недели, пишет издание со ссылкой на индекс Argus US Jet Fuel, который измеряет ежедневные спотовые цены в американских авиационных узлах.
Во вторник к концу дня цена снизилась до 3,4 доллара за галлон, однако теперь власти США повысили официальный прогноз цен на авиатопливо на текущий год на 37% - до 2,67 доллара за галлон.
Согласно подсчетам FT, это означает дополнительные расходы в 11,6 миллиарда долларов в 2026 году для четырех авиакомпаний - American Airlines, United, Delta и Southwest.
"Существует огромная неопределенность относительно того, где и когда цены на топливо достигнут пика и как долго они будут оставаться высокими", - цитирует газета аналитика по авиакомпаниям Barclays Эндрю Лоббенберга (Andrew Lobbenberg).
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
США еще не сталкивались с противником как Иран, пишут СМИ
Вчера, 14:06
Издание отмечает, что европейские компании обычно хеджируют расходы на авиатопливо, тогда как крупнейшие американские авиаперевозчики отказались от этой практики 10 лет назад, сочтя, что долгосрочные издержки перевешивают любую краткосрочную выгоду в случае резкого роста цен.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Песков прокомментировал сообщения о требованиях Ирана к США
Вчера, 12:50
 
В миреОрмузский проливСШАИранAmerican AirlinesBarclaysВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
