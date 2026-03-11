Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику

На видео украинский диверсант проводит разведку вдоль шоссе и осматривает местность возле парковки, затем злоумышленник делает несколько фото. Далее на кадрах показана запись с подготовленных для атаки на технику ВС РФ дронов, на которой виден сам агент Киева. В заключительной части видео можно увидеть те самые БПЛА, которые хотел использовать диверсант, и самого украинского агента в наручниках, показывающего оперативникам элементы для совершения атаки на российскую военную технику. Видео заканчивается демонстрацией оружия злоумышленника и разнообразных запчастей для дронов, а также составляющих для взрывных устройств.