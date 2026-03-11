https://ria.ru/20260311/agent-2079888033.html
Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику
Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику
ФСБ России показала, как агент Киева готовился совершить попытку атак беспилотниками на российскую военную авиатехнику, соответствующие кадры опубликовала... РИА Новости, 11.03.2026
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
россия, киев, владимирская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
ФСБ показала кадры подготовки агентом Киева атаки БПЛА на российскую авиатехнику