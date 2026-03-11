Рейтинг@Mail.ru
Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику
10:35 11.03.2026
Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику
ФСБ России показала, как агент Киева готовился совершить попытку атак беспилотниками на российскую военную авиатехнику, соответствующие кадры опубликовала... РИА Новости, 11.03.2026
происшествия
Задержанный житель Владимирской области, готовивший подрыв авиатехники
В Ивановской области задержали россиянина, готовившего подрыв военной авиатехники, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Опубликованы кадры, как агент Киева готовил атаку на российскую авиатехнику

ФСБ показала кадры подготовки агентом Киева атаки БПЛА на российскую авиатехнику

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. ФСБ России показала, как агент Киева готовился совершить попытку атак беспилотниками на российскую военную авиатехнику, соответствующие кадры опубликовала спецслужба.
По данным ФСБ России, оперативниками был задержан житель Владимирской области, по заданию Киева готовивший подрыв российской военной авиатехники.
На видео украинский диверсант проводит разведку вдоль шоссе и осматривает местность возле парковки, затем злоумышленник делает несколько фото. Далее на кадрах показана запись с подготовленных для атаки на технику ВС РФ дронов, на которой виден сам агент Киева. В заключительной части видео можно увидеть те самые БПЛА, которые хотел использовать диверсант, и самого украинского агента в наручниках, показывающего оперативникам элементы для совершения атаки на российскую военную технику. Видео заканчивается демонстрацией оружия злоумышленника и разнообразных запчастей для дронов, а также составляющих для взрывных устройств.
Ликвидация диверсанта, планировавшего подорвать ж/д мост в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ФСБ показала видео предотвращения диверсии в Саратовской области
9 июля 2025, 10:11
 
РоссияКиевВладимирская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
