03:51 11.03.2026
Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ
Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ
Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху, сообщает... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T03:51:00+03:00
2026-03-11T03:51:00+03:00
в мире
великобритания
африка
маврикий
африканский союз
оон
евросоюз
в мире, великобритания, африка, маврикий, африканский союз, оон, евросоюз
В мире, Великобритания, Африка, Маврикий, Африканский союз, ООН, Евросоюз
Страны Африки хотят подать в суд на страны ЕС за рабство, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Страны Африканского союза планируют подать иск в Международный суд ООН, требуя от ряда европейских стран выплаты репараций за рабовладельческую эпоху, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники.
"Члены Африканского союза готовятся подать в международные суды иски против бывших колониальных держав по вопросу многовекового рабства и имперской деятельности, утверждая, что трансатлантическая работорговля была преступлением против человечности", - пишет издание.
Отмечается, что африканские страны вдохновились юридической стратегией Маврикия, которая вынудила Великобританию передать острова Чагос. Иск будет нацелен на Францию, Испанию, Португалию и Великобританию. В результате страны Африки хотят получить репарации, которые, как пишет издание, можно рассматривать как попытку "устранить экономическое неравенство между Африкой и странами Глобального Севера".
Директор Института Африки РАН Ирина Абрамова участвует в пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ирина Абрамова: Африке суждено стать следующим центром мирового развития
31 октября 2025, 11:00
 
В миреВеликобританияАфрикаМаврикийАфриканский союзООНЕвросоюз
 
 
