Вокруг АЭС "Фукусима-1" оказались миллионы кубометров радиоактивной земли

ОКУМА (преф. Фукусима) / ТОКИО, 11 мар – РИА Новости, Ксения Нака. В хранилищах вокруг аварийной АЭС "Фукусима-1" в закрытой до сих пор зоне отселения лежат миллионы кубометров радиоактивной земли, полученной после дезактивационных работ в префектуре. В канун 15-летия аварии на АЭС "Фукусима-1" корреспондент РИА Новости побывала на нескольких из этих хранилищ.

После землетрясения магнитудой 9,0 11 марта 2011 года на северо-восток Японии обрушилось гигантское цунами. При землетрясении и цунами погибли и пропали без вести 22 тысячи человек. Вода затопила систему охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1", что привело к крупнейшей после Чернобыля аварии на атомной станции.

"Под нашими ногами на 15 метров вглубь – земля с радионуклидами, над ней на 60 сантиметров слой обычной земли. В этом хранилище, на котором мы стоим, – 1 миллион кубометров земли. В самом крупном хранилище находится 3 миллиона кубометров", - рассказала представитель министерства окружающей среды Хонока Тории.

Сейчас зона отселения, куда можно попасть только по пропускам и въезд в нее преграждают КПП, но которую официально называют "зоной, куда возвращение (жителей) затруднено", составляет всего 2,2% от площади всей префектуры. Въезд сюда воспрещен, исключение делается лишь для работающих над ликвидацией последствий аварии на АЭС "Фукусима-1" и бывших жителей для посещения могил предков. По дороге к зоне отселения за много километров до въезда в нее через равные промежутки на дороге установлены счетчики радиации. Ничего подобного больше в Японии нигде нет.

Сразу после аварии зона отселения, разделенная на три категории, составляла около 1650 квадратных километров - 12% от площади префектуры Фукусима. Сейчас она равна 309 квадратным километрам, или 2,2% от площади префектуры. Сокращение площади непригодной для жизни земли стало возможным за счет того, что все годы после аварии шла кропотливая работа по дезактивации – в населенных пунктах, садах, парках, огородах скрупулезно снимался верхний, самый опасный слой почвы, вместе с опавшими листьями и ветками.

Эта земля сейчас хранится на территории двух населенных пунктов по соседству с АЭС, где продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. Часть ее находится в аккуратно сложенных черных пластиковых мешках, а часть уже перешла во временные хранилища. Земля под хранилища была выкуплена государством у бывших жителей этих мест. Хранилища представляют собой поросшие низкой травой курганы вытянутой правильной формы со срезанными верхушками и плоской поверхностью.

Система хранилищ устроена таким образом, что многослойные покрытия снизу, по бокам и сверху не дают радиации вырваться наружу. И действительно, счетчик на поверхности показывает всего 0,2 микрозиверта в час. Это в два раза выше, чем в Токио, но находится в пределах нормы. Около хранилищ рядом ближе к АЭС счетчик показывал уже 1,3 микрозиверта в час. В отдельных резервуарах утилизируется и вода, вытекающая из хранилищ после дождя.

Однако хранилища эти – временные: до конца марта 2045 года вся эта земля должна быть утилизирована за пределами префектуры Фукусима. Три четверти этой земли – это грунт с низким содержанием радионуклидов, ниже 8 тысяч беккерелей на килограмм. Такая земля может быть использована, в частности, при строительстве дорог, экспериментальный участок дороги размером 180 на 10 метров создан внутри зоны отселения.

"Есть такое мнение, но в обмен на разрешение разместить эту землю в поселках Окума и Футаба государство дало обещание к 2045 году увезти ее за пределы префектуры Фукусима. Таково было условие и таково было обещание", - сказала Тории, отвечая на вопрос РИА Новости, почему нельзя оставить землю с радионуклидами там, где она есть – около АЭС, тем более, что территория уже выкуплена государством. Она признала, что велико сопротивление других префектур, не желающих принимать у себя эту землю.

В зоне отселения в 1,3 километрах от АЭС "Фукусима-1" корреспондент РИА Новости смогла увидеть ставший печально знаменитым в Японии дом престарелых: 11 марта здесь было 100 подопечных, в том числе лежачих, и около 40 человек персонала. В окнах виден офис с компьютерами и столами, комната отдыха, где старики ждали эвакуации в ночь на 12 марта, календари за март 2011 года. На парковке – нетронутые за 15 лет автомобили сотрудников. После первой эвакуации их ждала вторая из-за высокого уровня радиации и расширения опасной зоны.

Со стороны хранилищ хорошо видна виновница трагедии – ставшая известной на весь мир АЭС "Фукусима-1". До нее отсюда совсем близко. Хранилища размещены полукругом вокруг станции в зонах отселения в поселках Окума и Футаба.

Еще ближе к станции начинается территория, пострадавшая от цунами. Здесь находился экспериментальный центр по разведению рыб. Цунами полностью накрыло 15-метровое здание. Из-за высокого уровня радиации и хрупкости пострадавшей от цунами и времени конструкции осмотреть его можно только из автобуса.