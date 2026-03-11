Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений - РИА Новости, 11.03.2026
22:07 11.03.2026
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений - РИА Новости, 11.03.2026
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в сообщении с Сочи на фоне ограничений в аэропорту, в том числе возможны переносы и отмены... РИА Новости, 11.03.2026
сочи, минеральные воды, аэрофлот, происшествия
Сочи, Минеральные Воды, Аэрофлот, Происшествия
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений

"Аэрофлот" переносит и отменяет рейсы в сообщении с Сочи на фоне ограничений

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип авиакомпании "Аэрофлот"
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в сообщении с Сочи на фоне ограничений в аэропорту, в том числе возможны переносы и отмены вылетов, сообщил перевозчик.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи !Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Один рейс авиакомпании приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах, он вылетит в Сочи после снятия ограничений и получения разрешения, отметили в компании.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат стоимости билетов или их переоформление на рейсы в течение трех дней от даты вылета. Переоформление происходит без взимания дополнительной платы, добавили в "Аэрофлоте".
"Представительство "Аэрофлота" в аэропорту Сочи, а также контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - сообщается в пресс-релизе.
Самолеты в Международном аэропорту Сочи в Адлере - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
Аэропорт Сочи за последние сутки обслужил лишь 15 рейсов
