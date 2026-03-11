https://ria.ru/20260311/aeroflot-2080071846.html
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений - РИА Новости, 11.03.2026
"Аэрофлот" вынужденно переносит и отменяет рейсы в Сочи на фоне ограничений
Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в сообщении с Сочи на фоне ограничений в аэропорту, в том числе возможны переносы и отмены... РИА Новости, 11.03.2026
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание рейсов в сообщении с Сочи на фоне ограничений в аэропорту, в том числе возможны переносы и отмены вылетов, сообщил перевозчик.
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи
, вводимые в целях безопасности, действуют почти непрерывно в течение последних суток.
"В связи с действием временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов 10 и 11 марта в аэропорту Сочи !Аэрофлот
" вынужденно корректирует расписание на данном направлении путём переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов", - говорится в сообщении.
Один рейс авиакомпании приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах
, он вылетит в Сочи после снятия ограничений и получения разрешения, отметили в компании.
Пассажирам отмененных рейсов предлагается оформить вынужденный возврат стоимости билетов или их переоформление на рейсы в течение трех дней от даты вылета. Переоформление происходит без взимания дополнительной платы, добавили в "Аэрофлоте".
"Представительство "Аэрофлота" в аэропорту Сочи, а также контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы", - сообщается в пресс-релизе.