https://ria.ru/20260311/aeroflot-2080029681.html
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 11.03.2026
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву
Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" для россиян вылетел из Дубая в Москву, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта... РИА Новости, 11.03.2026
2026-03-11T17:44:00+03:00
2026-03-11T17:44:00+03:00
2026-03-11T17:57:00+03:00
дубай
москва
оаэ
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
https://ria.ru/20260311/samolet-2079860909.html
дубай
москва
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, москва, оаэ, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, ОАЭ, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву