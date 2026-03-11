Рейтинг@Mail.ru
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву - РИА Новости, 11.03.2026
17:44 11.03.2026 (обновлено: 17:57 11.03.2026)
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву
2026-03-11T17:44:00+03:00
2026-03-11T17:57:00+03:00
военная операция сша и израиля против ирана
дубай, москва, оаэ, шереметьево (аэропорт), аэрофлот, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, Москва, ОАЭ, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот, Военная операция США и Израиля против Ирана
Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из ОАЭ в Москву

Завершающий вывозной рейс "Аэрофлота" вылетел из Дубая в Москву

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Завершающий вывозной рейс из ОАЭ авиакомпании "Аэрофлот" для россиян вылетел из Дубая в Москву, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта "Шереметьево".
"Рейс SU 521 вылетел в 17.29 мск", - сообщили в справочной службе.
Ранее "Аэрофлот" сообщал, что вывозные рейсы из Дубая 11 марта станут завершающими, вылеты в сообщении с ОАЭ с 12 марта будут приостановлены до нормализации обстановки в регионе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство.
