"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
04:41 10.03.2026
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину из-за проблем, с которыми он столкнулся после атаки на Иран, такое мнение в соцсети Х...
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину

Христофору связал звонок Трампа Путину с плачевным положением президента США

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину из-за проблем, с которыми он столкнулся после атаки на Иран, такое мнение в соцсети Х выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Трамп позвонил Путину. Трамп в большой беде", — написал он.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Трамп утверждает, что впечатлил Путина операцией против Ирана
01:36
По мнению журналиста, глава Белого дома мог попытаться заручиться его поддержкой на фоне провального для США нападения на Иран.
Как сообщил ранее помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп в понедельник вечером обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке, Венесуэлу и мирный процесс по Украине.
Разговор состоялся по инициативе американского лидера. Продлился он около часа. Коллеги заявили о готовности общаться друг с другом на регулярной основе. Ушаков подчеркнул, что их беседа будет иметь практическое значение.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
Дмитриев оценил телефонный разговор Путина с Трампом
