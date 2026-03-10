https://ria.ru/20260310/zvonok-2079598426.html
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
Президент США Дональд Трамп позвонил российскому коллеге Владимиру Путину из-за проблем, с которыми он столкнулся после атаки на Иран, такое мнение в соцсети Х... РИА Новости, 10.03.2026
"Большая беда": на Западе забили тревогу после звонка Трампа Путину
Христофору связал звонок Трампа Путину с плачевным положением президента США