Волонтеры обследовали 600 километров в поисках троих детей в Звенигороде

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Волонтеры обследовали территорию площадью 600 километров в поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

"Поисково-спасательные работы ведутся комплексно - с земли, воды и воздуха. К настоящему моменту обследована территория общей площадью 600 километров. В поиске задействованы 28 специалистов отряда "ЛизаАлерт": пилоты беспилотников, водная группа и подготовленные пешие поисковые группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ЛизаАлерт".

Отмечается, что в первые сутки привлекались кинологические расчеты. Сейчас активная фаза поисков проводится в светлое время суток. Группы беспилотной авиации и пешие группы продолжают осматривать местность. Зона поиска постоянно расширяется - добровольцы "отработали" территории почти до МКАД.

"Особое внимание уделяется акватории Москвы-реки. Специалисты продолжают обследование водной зоны: на данный момент проверено три километра по течению", - уточняется в сообщении.

В отряде подчеркнули, что на текущий момент вертолеты к поиску детей не привлекаются.