23:56 10.03.2026
Волонтеры обследовали 600 километров в поисках троих детей в Звенигороде
Волонтеры обследовали 600 километров в поисках троих детей в Звенигороде
Волонтеры обследовали территорию площадью 600 километров в поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде...
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
Поиски пропавших подростков в Звенигороде
© Фото : МЧС России
Поиски пропавших подростков в Звенигороде. Архивное фото
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Волонтеры обследовали территорию площадью 600 километров в поисках троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде, сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".
"Поисково-спасательные работы ведутся комплексно - с земли, воды и воздуха. К настоящему моменту обследована территория общей площадью 600 километров. В поиске задействованы 28 специалистов отряда "ЛизаАлерт": пилоты беспилотников, водная группа и подготовленные пешие поисковые группы", - говорится в сообщении в Telegram-канале "ЛизаАлерт".
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Водолазы 18 раз спускались в реку в поисках пропавших в Подмосковье детей
Вчера, 19:15
Отмечается, что в первые сутки привлекались кинологические расчеты. Сейчас активная фаза поисков проводится в светлое время суток. Группы беспилотной авиации и пешие группы продолжают осматривать местность. Зона поиска постоянно расширяется - добровольцы "отработали" территории почти до МКАД.
"Особое внимание уделяется акватории Москвы-реки. Специалисты продолжают обследование водной зоны: на данный момент проверено три километра по течению", - уточняется в сообщении.
В отряде подчеркнули, что на текущий момент вертолеты к поиску детей не привлекаются.
По данным регионального главка МЧС, 7 марта 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков в Одинцовском городском округе ушли гулять и не вернулись. По свидетельским показаниям, детей видели в районе реки Москвы. На берегу обнаружены следы и личные вещи - шапка. В связи с этим особое внимание уделяется акватории реки, осуществляются погружения и обследование.
Поиск троих пропавших подростков в Звенигороде - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали о трудностях поиска пропавших детей в Звенигороде
Вчера, 16:33
 
